حجت الاسلام محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روایات اسلامی کودکان را پاک و مطهر دانست و افزود: آلودن دنیای بی آلایش کودکان با امیال پست زمینی ظلم به نسلهای آینده است.

عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا با تقدیر از حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزاری جشنوارهای با محوریت دعا و نیایش را ستود و گفت: دعا جزء نیازهای معنوی همه انسانهاست.

وی همچنین با اشاره به رشد کمی و کیفی دلنوشته های کودکان جهان در این جشنواره گفت: دستهای کوچک دعا در طول پنج سال گذشته توانسته است دعای کودکان را به سمت و سوی صحیح برده و به دعاهای مأثور نزدیک کند.

عضو هیئت علمی حوزه هنری استان همچنین با استناد به محتوای اکثریت ادعیه ثبت شده در این جشنواره گفت: ظهور حضرت امام زمان(عج)، تحکیم پایه های اعتقادی رفع ظلم و ستم جهانی و صلح طلبی و عدالت جویی از جمله مضامینی هستند که کودکان جهان به ویژه مسلمانان از خدای رحمان طلب کرده اند.

حجت الاسلام اسماعیلی دعا را در مستحکم کردن پایه های اعتقادی مؤثر دانست و گفت: خانواده ها باید در کنار تلاش برای تحصیل و تفریح کودکان برای ارتقاء سطح مسائل اعتقادی کودکان و نوجوانان نیز تلاش کند.

پنجمین جشنواره سراسری و سومین جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا پنجم تیرماه سالجاری با همکاری شبکه های سهند، سحر و دوم سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزرات امور خارجه، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، سازمان بسیج هنرمندان، خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی حلقه نور و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان برگزار می شود.