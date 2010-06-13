به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، سید ساجد علی نقوی از علمای برجسته پاکستانی و رهبر شیعیان این کشور ضمن دفاع از ایران به عنوان کشور برادر پاکستان گفت: این وظیفه کنفرانس اسلامی است به عنوان نماینده جهان اسلام در برابر تحریمها علیه ایران موضع اتخاذ کند.



رئیس جنبش اسلامی این کشور در گفتگویی با خبرنگاران تحریمهای ظالمانه شورای امنیت علیه ایران را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت : قدرتهای به اصطلاح جهانی با تصویب قطعنامه های دلخواه و با وتو کردن قطعنامه ها در محکومیت رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد، سلطه جهانی به دست آورده و با وجود آن، مدعی صلح جهانی هستند.

وی با تاکید بر دوگانه بودن معیارهای غرب تصریح کرد: این وظیفه کنفرانس اسلامی است که به عنوان نماینده جهان اسلام در برابر تحریمها موضع اتخاذ کند.



همچنین "عمران خان" رهبر جنبش عدالت پاکستان نیز طی گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد گفت : دولت باید قاطعانه تحریمها علیه ایران را محکوم و همانند ترکیه موضع قاطع اتخاذ کند.



وی با تاکید بر اینکه ایران هرگز زیر بار زور نمی رود و تسلیم آمریکا نمی شود، اظهار داشت : زمامداران ما باید از ایران بیاموزند. اعمال تحریمها روحیه و عزم ایرانیان برای آزادی و استقلال مضاعف خواهد کرد. وی به خاطر خودداری از محکومیت قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد، دولت پاکستان را به شدت مورد انتقاد قرارداد.



سناتور سید ظفر علی شاه در گفتگو با روزنامه "جناح" اعمال تحریم شورای امنیت علیه ایران را غیر قابل توجیه دانست و گفت: برای ابراز همبستگی با ایران در مجلس سنای پاکستان قطعنامه ارائه می دهد.



وی افزود: پاکستان باید واکنش شدیدی را نشان دهد، زیرا سکوت این کشور نامناسب است و مردم، خودداری دولت از ابراز هرگونه واکنش را نمی پسندند. حتی ایران اگر خواهان کسب قدرت تسلیحات هسته ای است، هیچ اشکالی ندارد. باید توضیح دولت ایران درباره برنامه هسته ای را مورد بررسی و توجه قرارداد. امت اسلامی نخواهد گذاشت تلاشهای منزوی کردن ایران به نتیجه برسند.

ملک تیمور مسعود اکبر از رهبران مسلم لیگ پنجاب با صدور بیانیه ای اعمال تحریمها، علیه ایران را عملی بسیار ننگین خواند و آن را بشدت محکوم کرد.



وی گفت: با اینگونه ترفندها نمی توان ایران را مرعوب و یا مردم ایران را وادار به تسلیم کرد. آمریکا و فرزند نامشروع آن اسرائیل تهدید کننده صلح جهانی هستند و نمی توانند برنامه هسته ای ایران را تحمل کنند. دولت و مردم ایران به خاطر مقاومت و موضع قدرتمند در برابر آمریکا و اسرائیل که دشمن شماره یک مسلمانان هستند، شایسته تجلیل هستند. برنامه هسته ای ایران کاملاً مسالمت آمیز بوده هیچ یک از کشورهای صلح دوست از آن احساس خطر نمی کنند. تهدید کننده اصلی صلح جهانی، مدعی صلح جهانی یعنی آمریکا و فرزند نامشروع آن اسرائیل است ، اگر آمریکا و یا اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران بکوشند، مردم پاکستان درکنار برادران ایرانی خود علیه دشمنان قسم خورده اسلام خواهند جنگید و درس عبرتی را به آمریکا و اسرائیل خواهند آموخت.



وی با شرم آور خواندن مواضع سران کشورهای سلامی در برابر تحریمهای ظالمانه علیه ایران گفت : اگر کشورهای اسلامی در این مقطع متحد نشوند و در برابر روند زورگویی آمریکا و اسرائیل که قصد نابودی تک تک کشورهای اسلامی را دارند، سد ایجاد نکنند، تاریخ آنها را نخواهد بخشید و فردای روزگار نوبت آنها نیر خواهد رسید.

حافظ حسین احمد سناتور سابق و رهبر جمعیت علمای اسلام تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فشارهای آمریکا علیه ایران را به شدت محکوم کرد و این اقدام را به عنوان یک اشتباه بزرگ آمریکا نامیده است.

جماعت اسلامی پاکستان نیز اعمال تحریم علیه ایران را برگرفته از سیاست ریاکارانه سازمان ملل متحد دانسته است.



سید محمد بلال رهبر جماعت اسلامی اسلام آباد در جمع فعالان حزبی اظهارداشت : با توجه به خودداری از اقدام علیه اسرائیل و محاصره نوار غزه توسط اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعمال تحریم ها علیه ایران ریاکاری و معیار دوگانه خود را به اثبات رسانده است. ایران کشور اسلامی است که قصد به دست آوردن استعداد هسته ای دارد و آمریکا چنین تلاشی از سوی هیچ یک از کشورهای اسلامی اعم از ایران و پاکستان را تحمل نمی کند.

مسلم لیگ (قایداعظم) قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را محکوم کرد.



مسلم لیگ قائد اعظم که بین سالهای 2002 الی 2007 در پاکستان حزب حاکم بوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم و با اجرای هرگونه تحریمها علیه ایران به خاطر پیگیری برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مخالفت کرد.



مسلم لیگ (قائد اعظم) همچنین تصمیم گرفت یک هیئت و یک کاروان امدادی زمینی را به نوار غزه اعزام کند. حزب مزبور شورای امنیت را به خاطر عدم انجام هرگونه اقدام علیه رژیم صهیونیستی به دنبال حمله آن رژیم به ناوگان آزادی غزه که حامل امداد بشردوستانه برای فلسطینیهای محاصره شده در نوار غزه بوده محکوم کرد.

لازم به ذکر است در پی صدور قطعنامه ضد ایرانی اخیر، پاکستان آمادگی خود را برای ایفای نقش در راستای رفع اختلافات قدرتهای جهانی با تهران از طریق دیپلماتیک اعلام کرده است.



سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان طی نشست توجیهی هفتگی با مطبوعات در اسلام آباد گفت: پاکستان همواره خواستار حل و فصل مسائل درباره برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره بوده است. ما همچنان به تشویق کردن کلیه طرفهای مربوطه برای تعامل با همدیگر طی دیپلماسی هدفدار و حل و فصل اختلافات با روحیه همکاری و سازگاری ادامه خواهیم داد.



وی ادعا کرد: همکاری جاری پاکستان با ایران درباره پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان دراثر اجرای این تحریمها هیچگونه لطمه نخواهد دید.



وی در پاسخ به سئوالی گفت: "تاجایی که به پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان- هند مربوط بوده، پروژه مزبور یک قرارداد تجاری برای تامین کمبود انرژی ما بوده و خارج از چهارچوب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است" .