حسن شاه عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این هدررفت در قالبهای ظاهری و غیر ظاهری در شبکه های آب شهری مشهد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد میزان شبکه های توزیع آب شرب را در مشهد بیش از سه هزار و 500 کیلومتر عنوان کرد و گفت: این شبکه ها آب تولید شده از منابع و مخازن مختلف شهر را بصورت کاملا بهداشتی و سالم وارد مجازی استفاده شهروندان می کند.

وی به اجرای طرح توزیع آب مشهد درسال 75 و پهنه بندی این شهر به 21 قسمت اشاره کرد و اظهار داشت: وجود پهنه های 21 گانه در مشهد کار انتقال وتوزیع آب شرب سالم و بهداشتی را در مناطق مختلف این شهر دو چندان کرده است.

مدیر عامل شرکت آبفای مشهد انتقال قسمتی از آب سد دوستی به مشهد را از دیگر کارهای انجام شده در راستای کاهش مشکلات شهری آبی این شهر برشمرد و ادامه داد: با اجرای طرحهای آبرسانی و توسعه رینگ شهری مشهد ظرفیت ورود آب سد دوستی به مشهد از دو متر بر ثانیه به چهامتر بر ثانیه و در آینده نزدیک به بالاترین حد خود یعنی شش متر برثانیه خواهد رسید.

وی سرانه مصرف مشترکان آب در مشهد را نیز 4.5 درصد ذکر کرد و خاطرنشان کرد: 250 کیلومتر خط انتقال آب فرعی درکنارشبکه های اصلی آب سد دوستی به این طرح اضافه خواهد شد.

