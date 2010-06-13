تصویربرداری مجموعه "قتل در ساختمان 85" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "قتل در ساختمان 85" با نام قبلی "بازپرس" در 26 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود.
این مجموعه به تهیهکنندگی رضا انصاریان به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود و قرار است به صورت هفتگی روی آنتن برود.
داستان مجموعه تلویزیونی "قتل در ساختمان 85" درباره قتلی است که در یک مجتمع مسکونی روی میدهد و همه ساکنان رادرگیر میکند.
بازیگران مجموعه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از محسن افشانی، بهرام ابراهیمی، لیلا برخورداری، محمود پاکنیت ، احسان پروال، صابر تاتاری، اردشیر تفتی، عمار تفتی، کیوان تقیزاده، روحا... حقگو، زندیش حمیدی، امیررضا دلاوری، سامره رضایی، سروین رفیعیان، نفیسه روشن، علی زرینی،انوشیروان فاطمی، فرهاد شریفی، لیدا عباسی، منوچهر قدیری، حمیدرضا قلیخانی، رانا قیصرنژاد، آشا محرابی، مهدی میامی، رویا نونهالی، ساعد هدایتی.
سایر عوامل اصلی تولید پروژه عبارتند از مدیرتصویربرداری:محمد افسری، مدیر صدابرداری: جواد مقدس، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه: رامین عاشوری، طراح معماری: محسن شاه ابراهیمی، طراح لباس: هایده زمانی، عکاس:محمد فوقانی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: حسین فلاح، منشی صحنه: سیاوش عرفانی، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی و مدیرتدارکات: منصور غضنفری.
مهدی فخیمزاده مجموعههای "تنهاترین سردار"، "ولایت عشق"، "خواب و بیدار" و بیصدا فریاد کن" را در کارنامه دارد.
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