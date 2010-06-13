به گزارش خبرگزاری مهر، سه فیلم ایرانی "صندلی خالی"به کارگردانی سامان استرکی (محصول سال 1387)،"انتقام" به کارگردانی بهروز طاهری (محصول سال 1387) و "کلاه قرمزی3" به کارگردانی ایرج طهماسب(محصول سال 1388) از جمله این آثار است. گفتنی است" صندلی خالیگ در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و بدون اکران عمومی روانه شبکه نمایش خانگی شد.

همچنین فیلم های "گاهی ترس بد نیست" به کارگردانی مشترک رام گوپال وارما، پرائول رامان، ویوک شاه، جی جی فیلیپ، چکراورتی و مانیش گوپتا (محصول سال 2006 هندوستان) و "به کالین وود خوش آمدید" به کارگردانی مشترک آنتونی راسو و جو راسو (محصول سال 2002 آمریکا) از سوی موسسه رسانه های تصویری وارد شبکه ویدئویی خواهد شد.

"عمو راجا" به کارگردانی آنیل دوگان (محصول سال 2000 هندوستان)،"قاتل حرفه ای" به کارگردانی تانگ وی(محصول سال 1998 هنگ کنگ) و دو فیلم ایرانی "دوستان" به کارگردانی علی شاه حاتمی (محصول سال 1378-1377) و "روانی" به کارگردانی داریوش فرهنگ (محصول سال 1376) عنوان چهار فیلم سینمایی هستند که برای دومین بار به شبکه نمایش خانگی راه می یابد.

موسسه رسانه های تصویری از ابتدای سال جاری تا کنون اقدام به عرضه فیلم هایی چون: "مکس"،"کات" ،"کلاه قرمزی 2" ،"حکم" ،"تخته سیاه" ،"زندگی ناتمام" ،"جنگجویان صحرا" و "حرکت اول" کرده است.

