به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عکاسی، مهدی ارسطویی دو جایزه این جشنواره را به خود اختصاص داد و به عنوان برنده اول بخش پرتره فرهنگ‌ها و نفر دوم بخش پرتره خانواده معرفی شد.

همچنین میرکیان روشن نیا به عنوان نفر دوم بخش فاین آرت انتزاعی و علی رحیمی (عکاس ایرانی مقیم امارات) به عنوان نفر دوم بخش طبیعت انتخاب شدند. رضا میلانی نیز از این جشنواره نشان لیاقت دریافت کرد.

این جشنواره از سوی مجله Camera Art به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین جشنواره اروپا معرفی شده است و هیات داوران این جشنواره از مدیران و سردبیران هنری نشریات معتبر جهان از جمله تایم تشکیل شده‌اند.

این جشنواره شامل بخش‌های خبری، کتاب، هنری، طبیعت و پرتره است که هرکدام، زیر مجموعه‌های مختلفی را در بر دارد. آثار نفرات برتر در نمایشگاهی در پاریس به نمایش گذاشته می‌شوند.



