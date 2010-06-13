به گزارش خبرگزاری مهر ، گاتوزو 32 ساله که در سال 2006 با تیم ملی ایتالیا به عنوان قهرمانی رقابت های جام جهانی رسید در نظر دارد جای خود را به بازیکنان جوان تر بدهد. وی گفت: این تنها راه درستی است که من در فوتبال پیش روی خود می بینم. اینکه در سن 33 سالگی کنار بروم و فضای بیشتری را در اختیار بازیکنانی بگذارم که بنیه بهتری دارند.

گاتوزو ادامه داد: این آخرین جام جهانی من در کسوت یک بازیکن خواهد بود اما رویای این را در سر دارم که روزی به عنوان مربی هدایت تیم ملی ایتالیا را بر عهده داشته باشم.

گاتوزو که در تیم میلان با انواع و اقسام آسیب دیدگی ها دست و پنجه نرم می کرد درحال حاضر وضعیت مساعدی دارد.

وی افزود: صبح ها بدون درد از خواب برمی خیزم و به طور منظم تمرین می کنم. بی شک رقابت های دشواری پیش روی من قرار دارد اما مارچلو لیپی به من این فرصت داده را داده تا در زمین باشم بنابراین باید آماده باشم.

جنارو گاتوزو در پایان گفت: در 11 سال گذشته، عادت کرده ام که در همه دیدارها در زمین حضور داشته باشم. من جام کنفدراسیون ها را در حالی بازی کردم که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی بودم و در آمادگی جسمانی کامل قرار نداشتم.

برپایه گزارش اسپورتینگ لایف، تیم ملی ایتالیا در گروه F رقابت ها با تیم های نیوزلند، پاراگوئه و اسلواکی همگروه است. این تیم روز دونبه در نخستین دیدار خود در کیپ تاون با پاراگوئه دیدار می کند.