جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر ساعت تعیین می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، ماده 19 این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی، محیط زیست یا شهرداری های مربوط، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوع است.

مقرر شد نیروی انتظامی در این موارد ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می کند که از محدوده طراح ترافیک خارج شود.

در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

پیش از این در صورت ورود متخلفان به محدوده طرح ترافیک برای آنان قبض جریمه صادر و خودروی آنان توقیف می شد.