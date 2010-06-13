به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شورای روابط اسلامی - امریکایی در سان فرانسیسکو اعلام کرد: یکی از مسلمانان محلی عصر روز جمعه درحال عبور از یک خیابان با حمله سه مرد جوان رو به رو شد که وی را تروریست خطاب کرده و اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

پس از آنها قربانی تلاش کرد برای آنها توضیح دهد که اسلام با تروریسم موافق نیست آنها چندین بار از ناحیه صورت خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت که این ضرب و شتم موجب ایجاد جراحاتی روی سر و صورت وی شد.

درحال حاضر پلیس در جستجوی مظنونان است.

زهرا بیلو مدیر دفتر ارتباطات شورای روابط اسلامی - امریکایی در سان فرانسیسکو اظهار داشت: هر زمانی که بزه‌کاران اقدام به اهانتهای نژادی، دینی یا قومی می‌کنند باید نهایت مجازات در سطح جرایم ناشی از انزجار در رابطه با آنها اعمال شود. این نوع رویدادها نشان می‌دهد که مسلمانان باید با جوامع دینی مختلف برای به چالش کشیدن تعصب و عدم تساهل همکاری کنند.

وی اظهار داشت: درگیری پلیس در این پرونده نشان می‌دهد که تعهد دادستان عمومی برای مقابله با جرایم ناشی از انزجار که مسلمانان امریکایی را نشان گرفته جدی است.

ماه گذشته شورای روابط اسلامی - امریکایی نیز به علت حمله متعصبانه به یک مسلمان در سن دیگو درخواست مشابهی صادر کرد. براساس گزارش دفتر این شورا در سن دیگو یکی از مسلمانان محلی مورد اهانت لفظی فردی متعصب که به نظر می‌رسد حدود 50 ساله باشد قرار گرفته است.

شورای روابط اسلامی - امریکایی همچنین سکوت مقامات عمومی و رسانه‌های ملی را درباره حملات اخیر به مسلمانان سراسر امریکا از جمله بمب‌گذاری در مسجدی در فلوریدا زیر سوال برده است.

این گروه مدافع حقوق مدنی مستقر در واشنگتن اظهار داشت که این رویدادها تا حد زیادی به رشد احساسات ضد اسلامی در جامعه امریکا مربوط می‌شود.

بیلو استدلال کرد که مسلمانان و نهادهای اسلامی امریکا باید توصیه‌هایی را که درباره امنیت از سوی این شورا منتشر شده جدی بگیرند و وقایع مشابه را به نزدیکترین دفتر شورای روابط اسلامی - مریکایی گزارش کنند.

شورای روابط اسلامی - امریکایی بزرگترین سازمان حقوق مدنی در امریکا است که با هدف ارتقای درک اسلام، ترویج گفتگو، حمایت از آزادی‌های مدنی، تقویت مسلمانان امریکایی و برقراری اتئلافهای مروج عدالت و درک دوجانبه فعالیت می‌کند.