نارضایتی از وضعیت جایگاههای CNG در شهرستان سراب

گزارش خبرنگار مهر در سراب حاکی است، در حال حاضر از چهار جایگاه سوخت در سراب یک پمپ گاز آن هم به صورت نیمه وقت فعال است و صفهای طویل جلو آن بسیاری از رانندگان را کلافه کرده است.

در حالیکه مصرف سوخت گاز در خودروها از سوی دولت ترغیب شده و روز به روز بر تولید خودروهای گازسوز کشور افزوده می شود اما به نظر می رسد در برخی شهرستان ها فکری به حال مراکز سوختگیری از این نوع اندیشیده نمی شود.

مشکلات جایگاه های CNG در سراب به حدی حاد شده است که امام جمعه سراب در خطبه نماز جمعه اخیر خود از کلافه شدن مردم سخن گفت و از مسئولان استانی برای حل این معظل استمداد کرد.

حجت‌الاسلام امیر رشتبری‌ یادآور شد: مشکل عرضه CNG موجب آسیب برخی خانواد ه هایی می شود که درآمد آنها از مسافرکشی است.

شهردار سراب نیز که متولی تنها جایگاه ارائه CNG در سراب است، فرسودگی و خرابی الکترو موتور پمپهای گاز را علت اصلی تعطیلی آن اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قطعه معیوب در بازار داخلی نایاب است و باید از خارج از کشور تهیه شود که این مسئله نیز زمان بر است.

احمد حسین پوری هرگونه شایعه کمبود اعتبار را در این زمینه رد کرد و اظهار داشت: شهرداری جهت رفاه حال مردم حتی در این زمینه مبالغی را صرف تعمیر قطعات پمپها کرد، وی وعده حل این معضل با افتتاح جایگاه جدید آن در سراب را داد.

یک راننده آژانس نیز در این زمینه گفت: گران بودن بنزین آزاد و کم بودن سهمیه بنزین تمام خودروهای عمومی را به سمت مصرف CNG کشانده اما نبود جایگاه سوخت گاز به معضلی اساسی در معیشت وی تبدیل شده است.

از طرفی برخی دارندگان جایگاههای سوخت نیز از بالا بودن هزینه نگهداری و سرویس پمپهای گاز به عنوان دلیل بی رغبتی آنها به عرضه این نوع سوخت یاد می کنند.

برخی شهروندان سرابی نیز از اینکه این شهر در مسیر گردشگران سرعین و شمال قرار دارد از مشکلات احتمالی در زمان تعطیلات برای مسافران تابستانی نگرانند و بیم آن دارند که مسافران با کلافه شدن در این شهر با خاطره بد سراب را ترک نکنند.