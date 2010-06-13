به گزارش خبرگزاری مهر، برنشتاین فیلسوف امریکایی در این اثر به بررسی فلسفه پراگماتیسم امریکا در صد سال گذشته می‌پردازد و موضوعات اصلی این فلسفه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنشتاین در این کتاب به بررسی آرای فیلسوفان کلاسیک پراگماتیسم امریکا چون چالز پیرس، ویلیام جیمز، جان دیوئی و جورج مید می‌پردازد.

برنشتاین معتقد است پراگماتیسم هنوز هم مورد توجه است. او معتقد است که فیلسوفان مطرح معاصر از فلسفه پراگماتیسم تأثیر گرفته‌اند.

برنشتاین معتقد است که فیلسوفانی چون پاتنم، یورگن هابرماس، ریچارد رورتی و رابرت براندوم متأثر از فلسفه پراگماتیسم هستند.

او در این کتاب به این موضوع می‌پردازد که چرا پراگماتیسم هنوز هم مورد توجه است و البته معتقد است که ابعاد و جهات گوناگون نیز به خود گرفته است.

نقد چالز پیرس از دکارت، نتایج اخلاقی کثرتگرایی پراگماتیسم ویلیام جیمز، دیدگاه دیوئی از دموکراسی رادیکال و هگل و پراگماتیسم از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تجربه و چرخش زبانی، پراگماتیسم کانتی هابرماس، دیدگاه انسانگرایی رورتی و پراگماتیسم و حقیقت سایر عناوین این کتاب به شمار می‌روند.