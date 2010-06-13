به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر به این ترتیب "داستان اسباب بازی 3" به نخستین انیمیشن سه بعدی تبدیل شد که در فضای باز به نمایش در می‌آید.



این انیمیشن سه بعدی در محوطه باز باستانی تئاتر یونانی با 2300 سال قدمت و با حضور 3000 تماشاگر روی پرده رفت.

نکته جالب آنکه نه لی آنکریج کارگردان فیلم در مراسم افتتاحیه و نمایش فیلم حضور داشت و نه هیچ یک از صداپیشگان نامدار "داستان اسباب بازی 3" زحمت سفر به جزیره سیسیل را به خود دادند تا این انیمیشن نخستین فیلم افتتاحیه جشنواره تائورمینا باشد که در غیاب عوامل اصلی به نمایش در می‌آید.



پیش از آغاز نمایش " داستان اسباب بازی 3" انیمیشن کوتاه شش دقیقه ای " روز و شب" از محصولات پیکسار نمایش داده شد.دیشب در نخستین روز جشنواره و به دنبال تمرکز جشنواره امسال روی سینمای اسپانیا ،فیلم " 18 وعده غذا" ساخته خورخه کویرا روی پرده رفت.



همچنین در آخرین بخش روز اول جشنواره ، نخستین جایزه تقدیر از جوایز پنج گانه جشنواره تائورمینا به مارکو بلوکیو فیلمساز بزرگ ایتالیایی و نامزد 6 جایزه نخل طلایی کن اهدا شد.ضمن آنکه در روزهای آینده رابرت دنیرو و کالین فرث نیز به جایزههای مشابهی دست می یابند.امروز صبح فیلم " چوپان خوب" به کارگردانی دنیرو نمایش داده می‌شود.همچنین فیلم ترسناک "هیولاها" به کارگردانی گرت ادواردز روی پرده می رود.



علاوه بر اینها امشب جایزه شهروند افتخاری شهر تائورمینا به والنتینو گاراوانی طراح صحنه و لباس کهنه کار سینمای ایتالیا اهدا می شود.

