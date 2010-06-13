عبدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: وانت بارهای دست فروش در کنار جاده ها مشکلات فراوانی را برای شهرها به همراه دارند.

وی بر ساماندهی وانت بارها ودست فروشان تاکید وتصریح کرد: این تعداد می بایست در یک فضای مشخصی چون بازارچه ها ساماندهی شوند واز حضورشان در کنار جاده ها باید جلوگیری شود.

ملکی اذعان داشت: وانت بارها ودست فروشان با حضورشان در شهرها وکنار جاده موجب توقف خودروهای عبوری ونیز ترافیک می شوند.

وی ادامه داد: این تعداد افراد در اقتصاد شهر نیز تاثیر می گذارند و در کسب وکار فروشگاه های مجاز درشهر اختلال ایجاد می کنند.

فرماندار نور از مردم خواست برای فرهنگ سازی مناسب ورعایت مسائل بهداشتی از فروشگاه های مجاز در شهر اقلام وکالاهای موردنظر خود را خریداری کنند.

وی بیان داشت: شهروندان می بایست از مراکز وفروشگاه ها کالاهای موردنیازشان را خریداری کنند چراکه این مراکز با مجوز رسمی فعالیت داشته ودستگاه های مرتبطی چون بهداشت، بازرگانی، اماکن، اتحادیه صنفی، شهرداری بر این فروشگاه های دارای مجوز نظارت مستمر دارند.

فرماندار نور تاکید کرد: دست فروشان نه تنها چهره شهرها بلکه وجهه شهرها را نیز مخدوش می کنند.

وی همچنین به جمع آوری و برخورد با متکدیان، افاغنه غیرمجاز اشاره کرد واز جمع آوری ودستگیری 75نفر از افاغنه غیرمجاز چند روز اخیر در این شهرستان خبرداد.

ملکی اعلام کرد: در یک عملیات ضربتی با همکاری ماموران انتظامی وشهرداری نور تمامی دست فروشان و وانت باری که در مسیر شهرها سدمعبر کردند، پاکسازی شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای پاکسازی کامل سدمعبرها در شهرهای ساحلی ایزدشهر، نور ورویان هرهفته جمع آوری این افراد در مسیر شهرها در دستور کار قرار می گیرد تا امکان برگشت دوباره آنها نباشد.





