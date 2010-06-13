به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا ناطق پیش از یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه یک میلیون و 320 هزار نفر در هرمزگان برگه اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند که 96 درصد کل جمعیت استان را در بر می‌گیرند، افزود: استان هرمزگان به عنوان شش استان مرحله دوم اجرای طرح همراه با استان‌های سمنان، اردبیل، مازندران، کهگیلویه بویراحمد و سیستان بلوچستان انتخاب شده است که به زودی این طرح در استان اجرا می‌‌شود.

وی ادامه داد: اجرای ثبت‌نام اینترنتی برای سرپرست خانوار از 24 خرداد ماه آغاز و تا آخر ماه همراه با شش استان دیگر اجرا می‌شود و در این راستا تمامی بانک‌های عامل و غیر عامل آمادگی خود را اعلام کرده اند.

معاون برنامه‌ریزی استانداری هرمزگان اعلام کرد: در راستای اجرای این طرح در شهرستان‌ها و روستا‌ها نیز با هماهنگی فرمانداران و دهیاری‌ها اطلاع رسانی شده و در زمینه افتتاح حساب نیز اقدامات لازم با بانک‌های آن مناطق صورت گرفته است.

ناطق افزود: در روستاها نیز برای اجرای ثبت نام اینترنتی دفاتر ICT آمادگی خود را اعلام کرده‌ و در شهرستان‌ها نیز تمامی دفاتر خدمات ارتباطی این کار را انجام می دهند.

وی خاطر نشان کرد: این احتمال وجود دارد که تعدادی از افراد شماره کارت ملی نداشته باشند که از سازمان ثبت احوال در خواست شده که هماهنگی لازم را در دادن هر چه سریعتر شماره ملی به افراد فاقد این شماره داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان تاکید کرد: در رابطه با این موضوع باید هماهنگی‌ها با کمک دستگاه‌های اجرایی صورت و نحوه اطلاع رسانی به نحوه صحیحی صورت بگیرد تا هیچ گونه سردر گمی پیش نیاید.

ناطق اذعان داشت: باید با نظارت و کنترل دقیق از بروز تورم و شک روانی به بازار جلوگیری و تبعات آن را به حداقل برسانیم.

وی تصریح کرد: گاهی تاثیرات قیمت اجتناب ناپذیر می شود که باید مکانیزم‌های اندیشید و از بروز هرگونه افزایش قیمت در بازار‌ها جلوگیری کرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری هرمزگان در پایان تاکید کرد: نوع و چگونگی اجرای این برنامه بسیار مهم است که تمام بخش ها باید به صورت ریز در جریان اجرای این برنامه‌ها برای جلوگیری از تبعات آن باشند.

در ادامه این جلسه بهرام بهرامی مدیر کل اقتصاد و دارایی هرمزگان گفت: در راستای اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها 9 بسته سیاستی برای دستگاه‌ها ارسال و ابلاغ شده است که باید بر اساس آن تمامی برنامه های اجرایی این طرح را به پیش ببرند.

وی ادامه داد: 300 هزار خانوار در این طرح شرکت کرده‌اند که با همکاری و هماهنگی مخابرات امیدواریم هیچ گونه مشکلی در راستای ثبت نام شهروندان پیش نیاید.

محمود حسن شاهی، سرپرست بانک ملی در هرمزگان اظهار کرد: بانک ملی در استای جلوگیری از ازدحام و سهولت هر چه بیشتر شهروندان برای ثبت نام، این بانک با افتتاح هر حساب خود شماره را به صورت آنلاین وارد سیستم می‌کند.

وی ادامه داد: در حاضر تنها دو بانک ملی و کشاورزی برای انجام این عملیات ابراز آمادگی کرده‌اند اما عمده مشکلات روستا‌ها هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات در روستاهای بشاگرد است که تنها یک باجه بانک کشاوری در آن وجود دارد که در صورت نیاز می توان با هماهنگی باجه‌های دیگری به صورت موقت در آن منطقه راه اندازی کرد.