پورآذری درباره برگزاری این کارگاه آموزشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است کارگاه‌هایی را به همراه علی‌اصغر دشتی و یاسر خاسب در فرهنگسرای مترو برگزار کنیم. طبق این برنامه ریزی قرار است من از اوایل تیرماه کارگاه "بازیگری خلاق" را این فرهنگسرا برگزار کنم. این کارگاه دو روز در هفته برگزار می‌شود و هنوز تعداد هنرجویان حاضر در آن مشخص نیست.



وی درباره اینکه آیا خروجی این کارگاه در قالب اثری نمایشی اجرا می‌شود یا نه افزود: هنوز درباره این امر تصمیمی گرفته نشده است ولی به طور کلی برگزاری این کارگاه‌ها در فرهنگسرای مترو اتفاق خوبی است. معتقدم هر اتفاقی که باعث توجه بیشتری به تئاتر شود اتفاق خوبی خواهد بود.



این کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود گفت: قرار است از 20 تیرماه نمایشی را در پارکینگ طبقاتی دانشگاه امیرکبیر اجرا کنیم. همچنین قرار است به همراه هنرجویان حاضر در فرهنگسرای بهمن نمایش "دایره گچی قفقازی" را اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه در این فرهنگسرا به صحنه ببریم.



حمید پورآذری سال گذشته نمایش "ادیپ" را با حضور جوانان علاقمند به تئاتر در فرهنگسرای بهمن به صحنه برد که مورد استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر قرار گرفت.