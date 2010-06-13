  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

با مصوبه مجلس ؛

جریمه تخلفات رانندگی افزایش یافت/ جریمه‌ها هر 3 سال بازبینی می‌شود

جریمه تخلفات رانندگی افزایش یافت/ جریمه‌ها هر 3 سال بازبینی می‌شود

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی جریمه های تخلفات رانندگی را افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه مصوب کردند جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و امینی عبور و مرور وسایر عوامل موثر در حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز در راه های دو طرف، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ و حرکت بادنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در سایر موارد از 30 هزار ریالی الی 500 هزار ریال است.

مجلس مقرر کرد این قانون  طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به موقع به اجرا گذارده شود.

بر اساس این مصوبه جریمه های مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی بر اساس ماده 10 این قانون که در این زمینه است ، محاسبه خواهد شد.

میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور، راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

کد مطلب 1099816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها