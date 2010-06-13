به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه مصوب کردند جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و امینی عبور و مرور وسایر عوامل موثر در حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز در راه های دو طرف، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ و حرکت بادنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در سایر موارد از 30 هزار ریالی الی 500 هزار ریال است.

مجلس مقرر کرد این قانون طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به موقع به اجرا گذارده شود.

بر اساس این مصوبه جریمه های مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی بر اساس ماده 10 این قانون که در این زمینه است ، محاسبه خواهد شد.

میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور، راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.