به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فرشباف ماهریان در این گزارش ضمن تشریح فرآیند اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه از سال 1386 تاکنون، اقدامات انجام شده در این راستا را بیان کرد.

تغییر عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی صنعت بیمه کشور جمهوری اسلامی ایران از " بیمه مرکزی ایران " به " بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران " یکی از اقدامات انجام شده در همین خصوص است.

برگزاری دوره های پانزدهم و شانزدهم همایش بیمه و توسعه با محوریت برنامه تحول در صنعت بیمه کشور و تهیه برنامه استراتژیک پنج ساله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله اقدامات دیگر انجام شده در این راستا هستند.

در این گزارش از تهیه بسته اجرایی اصلاح در بیمه های بازرگانی از جمله بسته های اجرایی برنامه پنجم، و ارائه مواد بیمه ای لایحه برنامه پنجم توسعه و نیز تهیه برنامه عملیاتی به منظور جایگزینی نظام نظارت غیرتعرفه ای به مثابه یکی از مهم ترین محورهای برنامه تحول در صنعت بیمه، به عنوان دیگر اقدامات انجام گرفته یاد شده است.

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، تهیه و توزیع نشریه تحولات صنعت بیمه ویژه مسئولین، تهیه برنامه های تلویزیونی، برگزاری جشنواره های بیمه ای و... به منظور توسعه فرهنگ بیمه و نیز طراحی و شروع پروژه های گسترده ای در زمینه ارتقاء جایگاه فن آوری اطلاعات در حوزه عملیات بیمه ای از دیگر نکات مورد اشاره در این گزارش است.

