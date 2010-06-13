به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پلیس افغانستان اعلام کرد : روز گذشته در پی استنشاق گاز سمی شماری از دختران دبیرستانی به بیمارستان منتقل شدند.

در همین حال یک پلیس ولایت غزنی گفت : گازی سمی در فضای داخل کلاس پیچیده شده بود و شماری از دشمنان این گاز را از خارج به محوطه داخل دبیرستان پراکنده بودند.

همچنین در هفته نخست اردیبهشت ماه نیز در نتیجه سه مورد مسمومیت دسته جمعی در شمال افغانستان بیش از 80 بچه مدرسه ای بیمار شدند و همین موضوع سبب افزایش نگرانی ها شد که شبه نظامیان از سم برای ترساندن دختران دانش آموز، نرفتن آنها به مدرسه و دور نگاه داشتن زنان از پیشرفت استفاده می کنند.