به گزارش خبرگزاری مهر، ایاد علاوی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت : ما درباره ایران هیچگونه نیت بدی نداریم و هرگز اجازه نخواهیم داد عراق گذرگاهی برای حمله به ایران باشد.

وی در ادامه گفت: ما خواهان برقراری بهترین روابط و بر اساس منافع متقابل با ایران هستیم.

خاطرنشان می شود فهرست العراقیه با کسب 91 کرسی در انتخابات پارلمانی عراق به پیروزی رسید. با وجود اینکه رایزنی های العراقیه با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ادامه دارد این حزب نتوانسته است تاکنون ائتلافی تشکیل دهد.



البته سران العراقیه از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر همچنان بر مواضع خود و آنچه حق قانونی برای تشکیل دولت می خوانند، پافشاری می کنند.