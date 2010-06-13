به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی تمامی سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در همه راه ها را به بستن کمربند ایمنی ملزم کردند.

بر این اساس همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتور سیکلت اجباری شد.

نمایندگان مقرر کردند با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرایم رانندگی برخورد شود.

مجلس مصوب کرد همه رانندگان خودروهایی که تا کنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب نکرده اند موظف هستند ظرف 6 ماه ازتاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام کنند.

اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضای این مهلت است.