بهره بردرای از 98 پروژه کشاورزی با اشتغالزایی 727 نفر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر یکشنبه در آستانه فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: 33 پروژه آب و خاک، 29 پروژه باغبانی، 14 پروژه عشایری، 9 پروژه دام و طیور چهار پروژه شیلاتی و همچنین 9 پروژه صنایع تبدیلی در طول این هفته در مناطق روستایی و عشایری استان به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت کشاورزی در تأمین غذای جامعه و ایجاد اشتغال مولد برای اقشار مختلف مردم و قابلیت توسعه پذیری با توجه به اقتصادی بودن آن 513 خانوار روستایی و عشایری استان ازمزایای افتتاح این پروژه ها بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هزینه اجرایی این پروژه ها را 217 میلیارد و 283 میلیون و 60 هزار ریال اعلام کرده و گفت: مبلغ 82 میلیارد و 807 میلیون و 960 هزار ریال از هزینه های اجرایی این پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی و زیر بنایی و مبلغ 134 میلیارد و 475 میلیون و 100 هزار ریال نیز از محل تسهیلات بانکی تامین گردیده است .

اعطای تسهیلات ویژه توسعه آبیاری تحت فشار به کشاورزان

مسعود محمدیان با بیان اینکه با توسعه آبیاری تحت فشار از سال جاری درصدد توسعه روشهای نوین در آبیاری هستیم گفت: تسهیلات ویژه توسعه آبیاری تحت فشار به کشاورزان اعطا می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 35 هزار هکتار از مزارع آذربایجان شرقی به صورت آبیاری تحت فشار آبیاری می گردد که از این مقدار 1800 هکتار در طول سال 1388 صورت گرفته و در نظر داریم امسال این میزان را به شش هزار و 100 هکتار افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: تبدیل 60 هزار هکتار از اراضی پایاب سدها به سیستم آبیاری تحت فشار در اولویت کاری جهاد کشاورزی استان است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده طی یک برنامه پنج ساله همه اراضی پایاب سدهای موجود استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار می‌رود که در این راستا سه هزار و 500 هکتار از اراضی پایاب سد ستارخان اهر، هزار و 350 هکتار دشت گلفرج جلفا و 700 هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه به مرحله اجرا رسیده و در سایر شهرستان‌ها در مرحله اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به میزان تسهیلات اعطایی به کشاورزان استان در راستای توسعه آبیاری تحت فشار اظهار داشت: 19 شهرستان استان هدفگذاری شده است تا امسال برای هر هکتار از این اراضی 20 میلیون ریال کمک بلاعوض صورت گیرد.

محمدیان ابراز امیدواری کرد: امسال با تکمیل شبکه پایاب سدهای کشور امکان کشت در اراضی پایاب بیش از 100 سد استان فراهم می‌آید.

تولید سالانه سه هزار تن انواع آبزیان در آذربایجان شرقی

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار تن انواع آبزیان در استان تولید می‌شود، افزود: در راستای توسعه تولید آبزیان اقداماتی از جمله، ماهی‌دار کردن سدهای موجود، استفاده از آب کناره رود ارس، پرورش آبزیان در چاه‌های زیر قشری استان در دست اجرا داریم که امیدواریم که با اجرایی شدن آنها میزان تولید آبزیان را به دو برابر افزایش دهیم.

محمدیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی در بخش دام و طیور رتبه سوم کشوری را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 9 میلیون واحد دامی در استان وجود دارد که در مراکز سنتی و صنعتی پرورش می‌یابند.

محمدیان با تاکید بر توسعه واحدهای صنعتی دام تاکید کرد: امسال یک واحد گاوداری با ظرفیت 10 هزار راس گاو با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از اصلاح الگوی کشت در استان خبر داد و افزود: این طرح به صورت ملی برگزار می‌شود و امیدواریم در آذربایجان شرقی نیز با اجرای این طرح هر منطقه بر اساس نیاز آن منطقه تولید شود.

محمدیان با اشاره به توسعه بیمه محصولات کشاورزی در استان خبر داد و اضافه کرد: در راستای کاهش ریسک کشاورزی در استان بیمه محصولات کشاورزی را توسعه می‌دهیم تا کشاورزان با ریسک پایین‌تری فعالیت کنند.

محدودیتی برای تسهیلات خرید تراکتور وجود ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اهتمام جهاد کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون ، هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات جهت خرید تراکتور اعمال نمی شود.

مسعود محمدیان افزود: با توجه به توان بالقوه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای ارتقاء جایگاه و پیشرفت های اساسی و اهتمام سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون به عنوان یکی از اصول انکار ناپذیر درراستای تحول و توسعه درزیر بخش های کشاورزی با همکاری شرکت تراکتور سازی ایران ، این امر در مدت زمان کمتری صورت تحقق به خود خواهد پذیرفت.

وی همچنین گفت: همکاری بخشهای مختلف در امر تولید می تواند توان کشور و به تبع آن استان را در تولید محصولات کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی در راه رسیدن به توسعه پایدار افزایش دهد.

محمدیان با اشاره به نشست اخیر خود با مدیر عامل شرکت تراکتور سازی ایران گفت: با همکاری فی مابین مقرر گردید 42 نفر از خریداران تراکتور طی هفته جهاد کشاورزی سال جاری در سطح کشور ، به سفر زیارتی سوریه و مشهد مقدس اعزام گردند که این افراد به صورت قرعه کشی از میان خریدارن تراکتور انتخاب و 21 نفر به سوریه و21 نفر نیز به مشهد مقدس مسافرت خواهند نمود .

از روز 21 تا 27 خرداد هفته جهاد کشاورزی است.