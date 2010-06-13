داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکر با بیان اینکه بیش از 30 اثر به دبیر خانه بیست و دومین جشنواره تئاتر استان ارسال شده است، اظهار داشت: این آثار با موضوع آزاد جهت بررسی در مرحله بازخوانی متون به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی از حضور پیشکسوتان و هنرمندان فاخر تئاتر استان در این جشنواره خبر داد و افزود: بسیاری از این هنرمندان که در جشنواره های استانی پیشین حضور نداشته اند نمایشنامه های خود را جهت شرکت در این جشنواره ارائه داده اند.

وی تصریح کرد: "نقطه، نقش، خیال"، "مانیفست صوتی کبک های دری"، "اشک هایی که پابرهنه دوید تا گونه"، "آواز ستاره ها"، "مقاومت ناپذیری کینه از کار افتاده"، "اتل متل یه بابا"، "نمی شناسیم ای دوست؟"، "بازی بی نهایت"، "سرگیجه های سرد"، "سارا به کافه میلانو می رود" و ... از جمله متونی می باشد که به این جشنواره رسیده است.

رضوانی بیان داشت: نتایج بازخوانی متون نمایشی نیمه اول تیر ماه به اطلاع صاحبان آثار خواهد رسبد.

وی با بیان اینکه مرحله بازبینی در نیمه اول مهر ماه است خاطر نشان کرد: بیست و دومین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری نیمه دوم آبان ماه سال 1389 برگزار می شود.



