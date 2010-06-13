صمد سلیمانی در گفتگو با مهر گفت: با اضافه شدن گروه کالاهای جدید و پیوستن چند بانک بزرگ دیگر کشور به طرح ملی خرید اعتباری (میزان)، علاوه بر ایجاد تنوع بیشتر در طیف محصولات عرضه شده، مبادلات بانکی نیز با سهولت بیشتری برای کاربران صورت خواهد گرفت.

قائم مقام معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی افزود: براساس تازه ترین توافقات صورت گرفته، با اضافه شدن گروه کالاهای جدیدی به طرح خرید اعتباری از جمله پوشاک، وسایل بهداشتی، شوینده و پاک کننده، محصولات غذایی و مواد پروتئینی، وسایل کودک، موتور سیکلت و دوچرخه که اکنون در فروشگاههای معتبر زنجیره ای در دسترس است، بخش مهم دیگری از اهداف طرح میزان یک عملی می شود.



وی تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته به زودی تعداد بانکهای مشارکت کننده در این طرح افزایش خواهند یافت که درمرحله نخست با حضور بانک پارسیان و با تحت پوشش قرار دادن طلاب حوزه و بانک ملت با زیر نظر گرفتن پرسنل وزارت بهداشت آغاز می شود.

به گفته سلیمانی، تاکنون سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کار و بهداشت علاوه بر وزارت بازرگانی اطلاعات پرسنلی خود را که بیش از 800 هزار نفر است، در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 600 هزار نفر در سامانه وارد شده است و پیش ‌بینی می ‌شود تا سه هفته آینده 660 نوع کالا در 25 گروه کالایی در فروشگاههای معتبر زنجیره ای در سطح کشور عرضه شود.



وی ادامه داد: همچنین طرح پایلوت میزان 2 برای خریدهای دولتی از اول تیرماه در 30 سازمان بازرگانی اجرا می ‌شود و براساس سیاستهای مطرح شده، در این طرح کارت و تسهیلاتی ارائه نمی شود و مزیت آن این است که کلیه خریدهای دولتی از طریق یک سامانه واحد صورت می ‌گیرد که از سوی وزارت بازرگانی برنامه ریزی شده است.



‌قائم مقام معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی، توجه اساسی به توسعه بانکداری،‌ خرید و تجارت الکترونیکی، ‌کاهش ترددها، ‌مشتری مداری، افزایش قدرت خرید مردم و تکریم کارکنان دولت، ‌حمایت از تولیدات با کیفیت مناسب داخلی و توسعه فضای رقابت پذیری، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را از هدفهای مهم عملیاتی شدن سامانه خرید اعتباری برشمرد.

گبه زارش مهر، اجرای طرح کارت اعتباری کارکنان دولت که تمام خانوارهای ایرانی را در بر خواهد گرفت، در مرحله اول به کارمندان دولت ارائه می شود، بر این اساس اجرای این طرح از روز معلم با ارائه کارت به معلمان اجرایی شده است.

بر این اساس قرار است در مراحل اولیه طرح علاوه بر کارمندان وزارتخانه های آموزش و پرورش و بازرگانی، کارمندان وزارتخانه های بهداشت و درمان و کار نیز از این کارتها بهره مند شوند.

همچنین کارتهای اعتباری که توسط دولت در اختیار کارمندان قرار می گیرد، به صورت قرض الحسنه تامین می شود که به صورت 24 قسط 70 هزار تومانی خواهد بود.

در مراحل بعدی و بررسی نتایج اولیه اجرای طرح، کارگران، سپس بازنشستگان لشکری و کشوری نیز کارتها را دریافت خواهند کرد، به عبارت دیگر اجرای این طرح مرحله به مرحله خواهد بود.