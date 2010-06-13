به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت توتیدوکیت، این جایزه به خاطر سهم فوق‌العاده این نویسنده در ارتقای میراث ادبی این ایالت طی مراسمی که پاییز امسال برگزار می‌شود اعطا خواهد شد.

ربکا همیلتون کتابدار این کتابخانه در این‌باره عنوان کرد: یکی از کارهای مهمی که کتابخانه لوئیزیانا انجام می‌دهد ایجاد و پرورش استعدادهای استثنایی در زمینه فرهنگ و هنر است. والری مارتین در تجربیات زندگی خود چندین رمان و مجموعه داستان دارد که تمام یا بخشی از آنها در لوئیزانا می‌گذرد.

جایزه "نویسنده لوئیزیانا" هر دوره به افراد برجسته‌ای تعلق می‌گیرد که نقشی در ادبیات و زندگی روشنفکرانه در لوئیزیانا داشته باشند.

این نویسنده از سالهای 1994 تا 1997 برای تدوین زندگینامه سن فرانسیس در ایتالیا زندگی کرده و هم‌اکنون به مدت 12 سال است که در شمال نیویورک همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کند.

مارتین 9 رمان و سه مجموعه داستان و همچنین یک زندگینامه از سن فرانسیس دارد. رمان "مری ریلی" که درباره یادداشتهای خدمتکار دکتر جکیل است در سال 1990 جایزه کافکا را از آن خود کرد. این کتاب به 16 زبان ترجمه شد و موضوع فیلمی به کارگردانی استیون فریرز قرار گرفت.

وی همچنین جایزه بریتانیایی "اورنج پرایز" را در کارنامه خود دارد و در فهرست نهایی تعدادی از جوایز معتبر ادبی دنیا قرار گرفته است.

