به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا خاوری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه همایش مدیران ادارات امور شعب شرق کشور افزود: باید در جهت وصول مطالبات معوق به درستی با جدیت عمل کنیم و با تزریق این منابع راکد به اقتصاد کشور و منابعی که از طریق بازاریابی حاصل می شود، نسبت به نیازهای دولت پاسخگو باشیم و مشکلات مردم را حل کنیم.

وی با بیان اینکه تحول برای ما یک الزام است و بحث انتخاب مطرح نیست، گفت: بحث توسعه شبکه IT بانک به شدت پیگیری خواهد شد و ما باید با تمام توان در زمینه توسعه و گسترش شبکه های الکترونیکی بانک کار کنیم تا به نقطه مطلوب دست یابیم .



وی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم که امروز با ابتکار و نوآوری، بانک را اداره کنیم و در این ارتباط جرقه ذهنی هریک از کارکنان می تواند سرمنشاء یک تحول در بانک باشد.

دکتر خاوری با اشاره به نقش آموزش نیروی انسانی در سازمان ها گفت: شناسایی و آموزش نیروها وظیفه مدیران است و برای پویایی و تضمین آینده سازمان، وظیفه داریم نیروهای شایسته با لیاقت و توانمند را شناسایی کنیم تا بتوانیم برای کادر سازی و جانشین پروری برنامه ریزی کنیم .

مدیرعامل بانک ملی ایران بیان داشت: نیروهای توانا دردسر ساز نیستند بلکه کمکی برای حل مشکلات و تثبیت موقعیت مدیریت هستند.



مدیریت منابع ارزی باید راه اندازی شود



خاوری با تاکید بر اهمیت منابع ارزی گفت: مدیریت منابع ارزی باید راه اندازی شود و این مدیریت با در اختیار گرفتن نیروهای متخصص و با آموزش و توسعه شبکه در جهت جذب منابع ارزی تلاش کند.

مدیرعامل بانک ملی از نظام اداری سالم به عنوان یک نعمت یاد کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم نسبت به سلامت سازمان حساس و دقیق باشیم و در جهت اصلاح رفتار معدود کارکنانی که منطبق با فرهنگ سازمانی حرکت نمی کنند، اقدام کنیم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه بی تفاوتی از هر آفت دیگری در بانک بدتر است، گفت: بی تفاوتی همانند یک سم مهلک است، به ویژه اگر این معضل در بین مدیران و کارشناسان رسوخ کند کل سازمان را مسموم خواهد کرد.

خاوری با بیان این مطلب که مدیر باید اهل حل و فصل مسائل باشد، گفت: نقش مدیر مثل نقش یک هنرمند است. مدیر باید صحنه ها و موقعیت ها را به خوبی تشخیص دهد و به موقع نقش خود را ایفا کند و مدیر باید هنر حل و فصل داشته باشد، مشکل را شناسایی و راه حل آن را نیز پیدا کند.