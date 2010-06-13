به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان ‌از امسال تا انتهای سال 1393 تعداد 108 طرح را به اتمام می رساند طوری که بیشترین پروژه ها با بالاترین رقم سرمایه گذاری در سال 1392 عینیت پیدا می کند.

بر همین اساس در سال چهارم برنامه پنجم 35 طرح با ارزش 10هزار و 313 میلیارد تومان راه اندازی می شوند که عظیم ترین آنها مربوط به افتتاح طرح 1.7 میلیون تنی فولادسازی ارفع است و پس از آن نیروگاه 967 مگاواتی فولاد مبارکه قرار دارد.

راه اندازی نیروگاه برای بزرگ ترین کارخانه فولادسازی خاورمیانه به سبب آنکه از سیستم قوس الکتریکی استفاده می کند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پ

از سوی دیگر سال 1391 در رتبه دوم افتتاح طرح های این حوزه قرار دارد. در سال سوم برنامه پنجم 36طرح به ارزش 7هزار و 893 میلیارد تومان وارد مدار تولید می شوند.

جایگاه سوم راه اندازی طرح ها طی برنامه پنجم مربوط به سال 1393 است. پروژه شاخص در این سال عملی شدن برنامه افزایش ظرفیت ذوب آهن اصفهان به 5 میلیون تن است. میزان سرمایه پیش بینی شده به منظور دستیابی به آن هدف هزار و 749 میلیارد تومان است.

همچنین در سالهای نخست برنامه پنجم توسعه، شاهد به ثمر رسیدن طرح های استانی فولاد نیز خواهیم بود. برای اتمام پروژه های امسال و سال 1390 به ترتیب هزار میلیارد و 760 میلیون و هزار و 397 میلیارد تومان سرمایه صرف خواهد شد.