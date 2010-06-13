به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی ابطحی با حضور در دانشکده علوم توانبخشی در دیدار با مدیران این دانشکده افزود: مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت خود را آغاز می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران از اختصاص 200 میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات جدید دانشکده توانبخشی خبر داد و گفت: این اعتبار به منظور توسعه هر چه بیشتر رشته های این دانشکده و فضای آموزشی آن تخصیص می یابد.

وی افزود: مقرر شده است برای هر ترم تحصیلی مبلغ 25 میلیون تومان به منظور تامین حقوق اعضای هیئت علمی حق التدریسی تمام وقت دانشکده علوم توانبخشی و مبالغی برای بازسازی و نوسازی ساختمان دانشکده تخصیص یابد.

در این دیدار همچنین دکتر محمد صادق قاسمی - رئیس دانشکده علوم توانبخشی یادآور شد: هم اکنون 700 دانشجوی کارشناسی، 140 دانشجوی کارشناسی ارشد و 35 دانشجوی دکتری مشغول تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: دانشجویان در 5 رشته گفتار درمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی تحصیل کرده و در آینده نزدیک دانشکده علوم توانبخشی به عنوان قطب توانبخشی کشور به تربیت نیروی انسانی خواهد پرداخت.

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران قدمتی 50 ساله دارد و 35 سال در عرصه آموزش، درمان و تربیت نیروی انسانی در حوزه توانبخشی مشغول به کار است.