به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح از نیمه دوم سال 85 در استان اجرا و در حال حاضر 400 هزار نفر از جمعیت روستایی خراسان جنوبی طرح پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در 160 پایگاه قرار دارند.

وی بیان داشت: از این تعداد معلول شناسایی شده سه هزار و 700 نفر تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: سال گذشته به دو هزار و 162 نفر آموزش خانواده ارائه شده که امسال نیز به دو هزار نفر دیگر این آموزشها داده خواهد شد.

وی به ساخت و توزیع وسایل توانبخشی اشاره کرد و گفت: سال گذشته 308 مورد وسایل کمک توانبخشی به معلولین شناسایی شده در این طرح تحویل شده و پیش بینی امسال 300 مورداست.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته، برای 184 نفر با حمایت و کمک سازمان بهزیستی فرصت شغلی ایجاد شده است، افزود: امسال نیز پیش بینی می کنیم 100 فرصت شغلی دیگر ایجاد شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی مشاغل ایجاد شده را شامل کارگاه های زرشک پاک کنی، خیاطی، بلوک زنی، پرورش بلدرچین، صنایع دستی اعلام کرد که برای ایجاد آن حدود 400 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

رزاقی ادامه داد: سال گذشته 470 مورد برنامه های فرهنگی ، آموزشی، و تفریحی در پایگاه های طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاهای استان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته 100 نفر مناسب سازی محیط زندگی معلولین روستایی با اعتبار 180 میلیون ریال انجام شده است.