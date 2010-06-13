علیرضا سجادور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد، در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از این برای چنین موضوعاتی شورای صنفی نمایش نظر نهایی را اعلام می کرد. اما این‌بار نتیجه قطعی را به اداره کل واگذار کرده‌اند. امروز عصر من با حضور تعدادی از کارشناسان جلسه‌ای در ارتباط با موضوع نمایش بازیهای جام جهانی برگزار می کنیم.

وی افزود: من شخصا نظرم در این ارتباط مشخص است. اما امروز در این جلسه با کارشناسان به نتیجه قطعی می رسیم. فردا نماینده ما در شورای صنفی نمایش نظر اداره کل را در این ارتباط عنوان می کند.

سجادپور در ارتباط با نمایش فیلم های خارجی در سالن های سینمایی به صورت گسترده، گفت:من چند ماه پیش اعلام کردم که موافق نمایش آثار خوب روز خارجی در سینماهای ایران هستم. متاسفانه در شرایط فعلی نمایش فیلم های خارجی در حد صفر است. فکر می کنم باید در گام اول حدود 15 درصد ظرفیت نمایش در سینماها به فیلم های خارجی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح باعث می شود، علاقمندان به فیلم های خارجی به سالن های سینمایی بروند و همچنین یک مقایسه مثبتی ایجاد می کند. البته این موضوع باید با کنترل صورت گیرد ، ساز و کار مناسبی هم در این ارتباط طراحی شود تا بخش خصوصی وارد آن شود.