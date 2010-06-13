فریبا وفی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کتاب به تازگی توسط انتشارات "پونته 33" در ایتالیا منتشر شده است.

به گفته وی هاله ناظمی ابتدا کتاب "پرنده من" را به ایتالیایی برگردانده و سپس بیانکا فیلیپینی آن را دوباره ترجمه و بازنویسی کرده است.

وفی افزود: قرارداد چاپ و توزیع کتاب "پرنده من" توسط نشر مرکز با ناشر ایتالیایی منعقد شده که در چاپ اول 2000 نسخه از کتاب را منتشر کرده‌ است.

"پرنده من" پرده از گذشته‌ای برمی‌دارد که همواره همراه راوی زن داستان کشیده می‌شود و سایه سنگینش را بر زندگی او تحمیل می‌کند. این رمان 9 سال پیش (1380) توسط نشر مرکز منتشر شد و سال بعد توانست چهار جایزه ادبی بنیاد هوشنگ گلشیری، یلدا، مهرگان و جایزه ادبی اصفهان را از آن خود کند.

مجموعه داستان‌های "در عمق صحنه" و "حتی وقتی می‌خندیم" و رمانهای " ترلان" و "رویای تبت" از دیگر آثار وفی هستند.