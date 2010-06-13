به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران بانکهای ملی استان افزود: برای خروج از این وضعیت نیاز به تلاش همه سازمانها و در راس آنها حمایت بانک ملی ایران دارد.

وی اظهار داشت: نقش بانک ملی در توسعه استان گلستان ویژه است و در سالهای گذشته نیز این بانک تاثیر برجسته ای در شکل گیری شرکتها و کارخانجات صنعتی استان داشته است.



استاندار گلستان با برشمردن چند طرح مهم که جهت راه اندازی نیاز به تسهیلات دارند، گفت: در راس همه این طرحها پتروشیمی گلستان است که در صورت به نتیجه رسیدن آن تحولی بزرگ در استان ایجاد خواهد شد.

همچنین در این دیدار نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس نیز با بیان بخشی از مشکلات استان خواستار حمایت بیش از پیش بانک ملی ایران از طرحهای استان شدند.