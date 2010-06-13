به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجید آقازاده صبح یکشنبه در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با اشاره به اینکه هدایت فاضلابهای غیرمجاز توسط لجن کشها به شبکه مدرن فاضلاب ارومیه معضلی اساسی است، گفت: برای رفع این مشکل باید چاره ای اندیشیده شود.

وی با اشاره به ایجاد مشکلات زیست محیطی این امر، افزود: هدایت فاضلابهای غیرمجاز به شبکه مدرن فاضلاب، استانداردهای ورودی و خروجی تصفیه خانه را دچار تغییر می کند.

آقازاده با بیان اینکه وجود این روند در اکثر مواقع به چرخه تصفیه فاضلاب نیز لطمه وارد می کند، بیان داشت: باید با هماهنگی مسئولان شهرارومیه و استان اقدام اساسی در این خصوص انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در ادامه از روند اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید پیمانکار بهره بردار از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه مانوری نسبت به رفع نشتی گاز کلر با حضور بازدیدکنندگان در کمترین زمان ممکن انجام داده و کارشناس مسئول تصفیه خانه فاضلاب در خصوص آزمایشات انجام شده برروی پساب تصفیه خانه فاضلاب و مشخصات خروجی آن توضیحاتی ارائه کرد.