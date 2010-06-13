به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رستم کیا کجوری صبح یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره افزود: جشنواره استانی تئاتر تیرنگ امسال با استقبال کم نظیر هنرمندان روبرو شد.

وی اظهار داشت: این جشنواره که تا 10 خرداد ماه سال جاری آخرین زمان ارسال آثار به دبیرخانه آن بود با استقبال کم نظیر هنرمندان استان مواجه شد و تاکنون 48 متن نمایشی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.



کیاکجوری بیان داشت: نتایج پس از بازخوانی اعلام خواهد شد.



این جشنواره در نیمه اول شهریور ماه به صورت استانی برگزار می شود.



