به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبر کاتولیکهای جهان گفت: اقتصاد و امور مالی صرفاً ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی است و این سرمایه تنها سرمایه‌ای است که حفظ آن ارزشمند است.

وی در جمع نماینده بانک توسعه شورای اروپا که در واتیکان برای دیدار با پاپ حضور یافتند گفت: مسئولیت آنها این است که انسانها و مهمتر از آن خانواده‌ها و کسانی را که در نیاز شدید هستند در اولویتهای سیاستهای اقتصادی خود قرار دهند.

بندیکت شانزدهم از کارشناسان خواست در این طرحهای خود روی آنچه که از آن با عنوان سنت برادری و سخاوتمندانه اروپا یاد کرد تمرکز کنند.

پاپ از هیچ کشوری نام نبرد اما به تنشهایی در اروپا اشاره کرد که برسر تلاش برای کمک به یونان در راستای برون رفت از فاجعه اقتصادی خود شکل گرفته بود.

در جریان کاهش قیمت یورو نسبت به دلار و پول سایر کشورها، بسیاری از کشورهای اروپایی با کمبود بودجه و درآمد رو به رو هستند. در این میان بسیاری از طرحهای رفاه اجتماعی چون حقوق بازنشستگان و بیمه پرهزینه درمانی مردم در این بحران اقتصادی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.