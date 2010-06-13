سرقت سیم برق و احشام در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی صبح یکشنبه در جلسه شورای قضایی مازندران در ساری افزود: برای اینکه پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه دستورالعملی از سوی دادستانها به نیروی انتظامی ابلاغ تا زمینه بروز این جرایم کاهش یابد.



وی بر موضوع پیشگیری در جرائمی همچون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، برداشت غیرمجاز شن و ماسه و.... باتوجه به وضعیت اقلیمی و اراضی مساعد استان تاکید کرد.



رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت: پیشگیری و مقابله با اینگونه جرائم باید همچون سالهای گذشته در دستور کار ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص و شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد .



طالبی همچنین تصریح کرد: طرح ساماندهی املاک و خودرو باید در دستور کار اداره کل ثبت اسنادو املاک استان قرار گیرد.



رئیس شورای قضایی مازندران گفت: گاهی در مقوله پیشگیری تلاش بر این است تا جرمی در جامعه واقع نشود هر چند تصور جامعه ای بدون جرم موضوعی آرمانی است لکن می توان از طریق اقدامات فرهنگی اقتصادی زمینه های وقوع جرم را از بین برده و یا فرصتها را از مجرمین سلب کرد اما گاهی پیشگیری به منظور جلوگیری از تکرار جرم است که در این راستا می توان با انجام برنامه ریزیها ی لازم از ارتکاب مجدد جرایم جلوگیری کرد.

مدیرکل بازرسی و نظارت مازندران گفت: با نظارت صورت گرفته تخلفات دستگاه اجرایی پیش از 20 درصد کاهش یافت.

حجت الاسلام محمود امام قلی پور بیان داشت: حضور بازرسان این اداره در ادارات جهت شرکت در مزایده ها و مناقصه های دولتی موجب کاهش 20 درصدی تخلفات شده است.

وی با اشاره به اینکه این سیاست مورد استقبال دستگاههای دولتی قرار گرفته، اظهار داشت: چنانچه نمایندگان بازرسی نتوانند در این جلسات شرکت نمایند اسناد مربوطه مورد مطالبه و مطالعه قرار می گیرد.

امام قلی پور تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 500 معاملات عمده صورت گرفته که بسیاری از معاملات تجدید یا باطل شده است.