به گزارش خبرنگار مهر، با استعفای مدیر مجموعه تئاتر شهر و همچنین تغییراتی که در سطحی مدیریتی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داده صحبتهایی از حضور سه تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در مجموعه تئاتر شهر و اداره‌کل هنرهای نمایشی در بین اهالی تئاتر به گوش می‌رسد.



طبق این شنیده‌ها قرار است فریدون علیاری از مدرسین و طراحان صحنه تئاتر به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر معرفی شود. همچنین انتخاب محمدباقر قهرمانی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی و بهروز محمودی بختیاری به عنوان مدیر انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی از دیگر صحبت‌هایی است که در حوزه تغییر و تحولات مدیریتی مطرح شده است.



این روزها تغییر و تحولات مدیریتی در حوزه تئاتر در حال رخ دادن است و هنوز وضعیت ابقای حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص نیست.