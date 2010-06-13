به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان مرحله اول بیست و دومین دوره آزمون دکتری تخصصی داروسازی موظف هستند تصویر مستندات مربوط به هرگونه سابقه آموزشی، پژوهشی، مقاله، پایان نامه و غیره را که می تواند در نمره مرحله دوم آزمون تاثیر داشته باشد، در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

با توجه به اینکه مدارک ارائه شده قابل استرداد نیست، بنابراین متقاضیان تنها باید تصویر مدارک را تحویل داده و اصل آنها را نزد خود نگه دارند تحویل مدارک به صورت CD، فلش و غیره امکان پذیر نیست و مدارک باید به صورت کاغذی ارائه شود.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، پس از انجام مصاحبه شفاهی، هیچگونه مدرکی پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون شفاهی بیست و دومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته‌های داروسازی 8 صبح روز 26 خرداد در محل مرکز سنجش آموزش پزشکی واقع در ساختمان نصر 5 وزارت بهداشت در شهرک غرب برگزار می شود.

آزمون کتبی دکتری تخصصی داروسازی 6 خرداد با رقابت 620 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازی هسته‌ای، نانوفناوری دارویی و زیست مواد دارویی برگزار شد.