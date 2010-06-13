به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به کارگردانی حسین تبریزی به سفارش حج و زیارت سازمان صدا و سیما در تهران کلید خورده است.

تمام لوکیشن‌های فیلم 90 دقیقه‌ای "یکی بود یکی هست" تهران است و بر مبنای فیلمنامه مجید یاسر تهیه می‌شود.

داستان این فیلم درباره جوانی به نام تورج است. پدرش در وصیت‌نامه‌اش از او خواسته تا به سفر حج می‌رود. تورج آمادگی سفر را ندارد، اما خانواده با کمک دوست پدرش شرایطی را فراهم می‌کند تا او آماده سفر شود و ...

در فیلم "یکی بود یکی هست" اسماعیل خلج، محسن قاضی‌مرادی، رضا توکلی، مهشید حبیبی، هومن حاجی عبداللهی، سیروس میمنت، علی صالحی و ... بازی می‌کنند.

عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، طراح صحنه و لباس: علی نصیرنیا، طراح گریم: محسن بابایی، عکس: حافظ احمدی، مجری طرح و مدیر تولید: مهدی لباف، مدیر تدارکات: سید مهدی منیری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فرزاد رحمانی، منشی صحنه: مهتاب شهرابی و مدیرروابط عمومی: مجید شجاعی.

حسین تبریزی کارگردانی فیلم‌ها و مجموعه‌های "شاه کلید"، "تا رهایی"، "جویندگان صندوقچه طلا"، "فرشته نزدیک است" و ... را در کارنامه دارد.

مجید یاسر تهیه‌کننده فیلم "یکی بود یکی هست" در فیلم سینمایی "چراغ قرمز" به کارگردانی علی غفاری بازی کرده که آماده اکران دارد. او در فیلم‌ها و مجموعه‌هایی همچون "خواستگاری در خواستگاری"، "طلاق در وقت اضافه" و ... بازی کرده است.