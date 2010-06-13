به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به عنوان بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی سنگ و گوهر قیمتی و نیمه قیمتی در ساری گشایش بوده که سنگ و گوهرهای طبیعی از مرحله اکتشاف تا مرحله تراش در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

پس از یک دوره برگزاری نمایشگاه‌ های سنگ و گوهر در شهرهای مختلف مازندران، این نمایشگاه به عنوان دومین بار در ساری برگزار می‌شود و بیش از 70 نوع از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به صورت خام و با ذکر مشخصات علمی و محل اکتشاف از مجموعه ‌های به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه سنگهای تراش خورده با ذکر خواص درمانی آنها، نمایش عکس و اسلاید و فیلم، بخش مطالعه و تحقیق، بخش گوهرشناسی و آشنایی با تجهیزات آن، بخش تراش زنده توسط هنرمندان این رشته و آموزش تراش انواع سنگها از جمله فیروزه در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

تاکنون این نمایشگاه‌ها در شهرهای ساری، قائمشهر، آمل، بابل، بابلسر، رامسر، تنکابن، نور، نوشهر، محمودآباد و چالوس برگزار شده و بیش از یک میلیون علاقمند به هنر سنگ از این نمایشگاه‌ها در مازندران بازدید کردند.

این نمایشگاه تا شش تیرماه سال جاری در ساری دایر است.