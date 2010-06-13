به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امیر علی قلیزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سال گذشته 235 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، علوم اجتماعی و مددکاری آموزشهای لازم را فرا گرفتند، افزود: امسال با 65 نفر افزایش افراد با آموزشهای فوق آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه گواهی آموزشی بیش از نیمی از این افراد که تا اسفند ماه سال 88 دوره آموزشی را طی کرده‌اند، صادر شده است، بیان داشت: طول مدت اجرای طرح کارورزی در بهزیستی 11 ماه است.

معاون امور اشتغال و مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هیچ گونه تعهدی برای جذب این افراد در بدنه دولتی سازمان وجود ندارد، اظهار داشت: افراد شرکت کننده در طرح کارورزی در صورت تمایل می توانند با مراکز طرف قرار داد این سازمان مانند مهد‌های کودک، مراکز نگهداری کودکان خیابانی و سالمندان در صورت توافق با مدیرعامل موسسه اشتغال رسمی خود را آغاز کنند.