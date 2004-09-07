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۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۵۶

معاون درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با "مهر " خبر داد :

راه اندازي 500 تخت بيمارستان ميلاد

با راه اندازي 500 تخت غير فعال بيمارستان ميلاد كه بزودي صورت خواهد گرفت، روند بستري شدن بيماران سرعت مي گيرد .

معاون درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : راه  اندازي 500 تخت مابقي بيمارستان ميلاد با وجود اينكه اعتبارات بسياري مي طلبد اما مي تواند  با توجه به  ازدحام مراجعه كنندگان به اين بيمارستان تسريعي در روند بستري شدن بيماران ايجاد مي كند .

دكتر خليل نوكوهن اهوازي افزود : در حال حاضر 500 تخت  بيمارستان فعال است كه بقيه  تخت هاي آن نيز به زودي راه اندازي خواهد شد.

وي گفت : بيمارستان ميلاد مراجعه كنندگان بسياري دارد و بيمه شدگان و بيماران تمايل بسياري براي مراجعه به اين بيمارستان دارند، بنابراين 500 تخت جوابگوي مراجعه كنندگان نيست و فعال شدن 500 تخت ديگر اين بيمارستان مي تواند خدمات اين بيمارستان را تا حد  بسياري افزايش دهد . 

معاون درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد :  بيمارستان ميلاد هزار تختخوابي است كه درصد بسياري از تخت هاي اين بيمارستان در بخش درمان اشتغال است.

کد مطلب 109987

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