راه اندازي 500 تخت بيمارستان ميلاد

معاون درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : راه اندازي 500 تخت مابقي بيمارستان ميلاد با وجود اينكه اعتبارات بسياري مي طلبد اما مي تواند با توجه به ازدحام مراجعه كنندگان به اين بيمارستان تسريعي در روند بستري شدن بيماران ايجاد مي كند .

دكتر خليل نوكوهن اهوازي افزود : در حال حاضر 500 تخت بيمارستان فعال است كه بقيه تخت هاي آن نيز به زودي راه اندازي خواهد شد.

وي گفت : بيمارستان ميلاد مراجعه كنندگان بسياري دارد و بيمه شدگان و بيماران تمايل بسياري براي مراجعه به اين بيمارستان دارند، بنابراين 500 تخت جوابگوي مراجعه كنندگان نيست و فعال شدن 500 تخت ديگر اين بيمارستان مي تواند خدمات اين بيمارستان را تا حد بسياري افزايش دهد .

معاون درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : بيمارستان ميلاد هزار تختخوابي است كه درصد بسياري از تخت هاي اين بيمارستان در بخش درمان اشتغال است.