سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه درآمد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 38 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این سال میزان درآمد اداره کل ثبت اسناد و املاک به حدود 20میلیارد ریال رسید که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد صدور اسناد مالکیت 12 هزار و 586 جلد سند بوده است، بیان داشت: تعداد پاسخ به استعلامات املاک ثبت شده 19 هزار و 119 مورد و پاسخ به استعلامات املاک جاری پنج هزار و شش مورد بوده است.

هاشمی افزود: پاسخ به استعلامات ثبت شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9 درصد افزایش و در استعلامات املاک جاری چهار درصد کاهش وجود داشته است.

وی با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در سال 88 بیان داشت که ازدواجهای انجام شده در سال 88، 12 هزار و 180 مورد در استان بوده که تغییر محسوسی نسبت به سال قبل از آن نداشته است .

هاشمی خاطرنشان کرد: طلاقهای ثبت شده در سال 88 به تعداد 893 واقعه رسید که این میزان در سال 87، 639 واقعه بوده است.