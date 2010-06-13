سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با مهر گفت: سیر نزولی نسبت واردات به صادرات از 9 برابر در برنامه اول به 2 برابر در دو ماه نخست سال جاری رسید که این روند ظرف ماههای آتی بهبود خواهد یافت.

سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: میزان صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری با احتساب میعانات گازی از مرز 4.5 میلیارد دلار عبور کرده و در مقابل، میزان واردات نیز در این مدت، 8.3 میلیارد دلار شده است که این ارقام از نسبت 1.85 برابری واردات به صادرات حکایت دارد.

وی تصریح کرد: میزان صادرات در دو ماه نخست سال جاری بدون احتساب میعانات گازی به 3.9 میلیارد دلار رسیده که این موضوع گویای نسبت 2.1 برابری واردات به صادرات است.

شجاعی ادامه داد: در دو ماه اول سال جاری، 50 درصد ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تامین شده است.

مشاور وزیر بازرگانی با اشاره به نسبت واردات به صادرات در برنامه های توسعه کشور، اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه 97.6 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) و 241 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که از نسبت 2.5 برابری واردات به صادرات در طول این برنامه حکایت دارد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که این نسبت در برنامه دوم و سوم 4.5 برابر بوده است.

به گزارش مهر، میزان واردات در برنامه سوم 116 میلیارد دلار و میزان صادرات 26 میلیارد دلار بوده است. این ارقام در برنامه توسعه دوم نیز به ترتیب به 69 و 3/15 میلیارد دلار ‌رسیده است.

براساس اعلام وزارت بازرگانی، در برنامه اول توسعه، 156 میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفت و در آن زمان 11.7 میلیارد دلار نیز کالا و خدمات از کشور صادر شده است. به این ترتیب نسبت واردات به صادرات در برنامه اول توسعه 9 برابر رسیده بوده است.