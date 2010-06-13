به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم می تواند نقش موثری در کاهش جرم در جامعه داشته باشد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: کشور ما درعرصه اقدام و اجرای احکام قضایی در مرتبه بالایی قرار دارد اما در بحث پیشگیری از وقوع جرم نوپاست.

اسماعیلی با اشاره به خلاء موجود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه گفت: برگزاری همایش هایی همچون همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل دبیرخانه دائمی در این زمینه می تواند با انجام مطالعات اجرایی کردن این نتایج و هماهنگی بین سازمان های مرتبط، نقش مثبت و موثری در کاهش جرم در جامعه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر به زندان عنوان کانون فساد و مرکز تجمع اشخاص بزهکار نگاه می شد که در واقیعت این طور نیست بلکه در زندان فعالیت های فرهنگی, آموزشی و تربیتی بسیاری انجام می شود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اهمیت نقش زندان در گسترش کار فرهنگی گفت: اعطای امتیازاتی مانند مرخصی در زندان را به کسب امتیازات فرهنگی، آموزشی اختصاص دادیم به این صورت که هر زندانی زمانی می تواند به مرخصی برود که در طول دوره خود در برنامه های آموزشی وفرهنگی زندان شرکت داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم می تواند گام موثری دراین زمینه باشد افزود: بررسی دقیقتر ونظر قاطع درخصوص پرونده ها و صدور مجازات ها از سوی ناحیه ی قضات گامی است که سازمان زندان ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم ویژه دیدگی ثانوی برداشته که تاکنون نیز به موقعیت های بسیاری دست یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم جدیت دراجرای احکام ابهت زندان ها پایین آمده است که با قاطعیت در اجرای احکام و با اقدامات جدید ابهت را به زندان ها باز می گردانیم.

وی عمده ترین دلیل گرایش افراد به سمت جرم وجنایت را ضعف فرهنگی افراد اعلام کرد و افزود: نقش اصلی و اولیه در سوق دادن افراد به سمت بزه کاری ضعف فرهنگی و معنوی افراد است که هم اکنون درزندان ها با برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی به سمت برجسته کردن نقش فرهنگ در زندان پیش رفتیم.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور انجام مطالعات و آسیب شناسی و جرم شناسی در درون زندان ها، توجه به خانواده های زندانیان به ویژه درمسائل فرهنگی و فکری، گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و تربیتی در زندان ها را از مهمترین اقدامات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی در زندان ها ذکر کرد.