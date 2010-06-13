مراسم بزرگداشت حماسه 22 خرداد در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی طائب با بیان اینکه ایران مرکز یاوران امام زمان (عج) با اشاره به بیست و یکمین سال زعامت مقام معظم رهبری گفت: 21 سال است که دشمن به دنبال ضربهزدن به ایشان است ولی نتواسته که آخرین بار آن سال گذشته بود که دشمن با تمام توان و قدرت خود میخواست به معظمله ضربه بزند.
وی تصریح کرد: ولایت فقیه نماد جمهوری اسلامی ایران است و سرنگونی آن سرنگونی نظام است و ما شاهد این بودیم که مردم حامی ایشان بودند و نگذاشتند دشمن به اهداف خود برسد و خدا نیز این مردم را میخواهد.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اگر خدا را دوست داشته باشید خداوند نیز کسی را میآورد که مردم را دوست داشته باشد و طبق روایات رمز موفقیت جامعه این است که خدا مردم آن جامعه را دوست داشته باشد و آن مردم نیز خدا را بخواهند. پس هرجا که خطر باشد خدا کمک میکند، همچون حوادث اخیر که شناخت دشمن سخت بود ولی خداوند متعال کمک کرد.
حجت الاسلام طائب با اشاره به انتخابات سال گذشته یادآور شد: روز انتخابات سال گذشته یومالله بود و 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و حماسهای آفریده شد.
این استاد حوزه و دانشگاه درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: به لطف خدا و با خلق حماسه در روز انتخابات به دشمنان ثابت شد که این مردم پس از گذشت 30 سال از انقلاب باز هم حامی این نظام هستند و ثابت کردند که بر خلاف مردم کوفه هستند.
وی با بیان اینکه اوباما از سر ناچاری مردم ایران را تهدید هستهای کرد، گفت: رئیس جمهور آمریکا میپنداشت بین مردم ایران دو دستگی ایجاد شده است و از این محل میتواند به ایران ضربه بزند ولی این حضور 40 میلیونی نشان داد که اینطور نیست و رئیس جمهور آمریکا به ناچار ملت ایران را به حمله هستهای تهدید کرد اما فهمید که این اقدامات بیفایده است.
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