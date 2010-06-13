محورهای هشتمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) اعلام شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: آشنا کردن نسل جوان جامعه با معارف رضوی به کمک ابزار نوین بصری - کشف و بروز استعدادهای هنری - تولید آثار فاخر در زمینه پویانمایی مرتبط با سیره امام رضا ( ع ) و اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی از اهداف این جشنواره است.

غلامرضا منتظری افزود: این جشنواره در بخش مسابقه فیلم و مسابقه فیلمنامه انیمیشن برگزار می شود.

وی موضوعات جشنواره امسال را، سیره رضوی شامل ( نکته ها، حکمت، لطایف، پیام های آموزشی و تربیتی در کلام ، سیره رضوی و اصحاب و یاران ایشان، جایگاه ویژه علمی و اخلاقی، مناظرات حضرت ) برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: کرامات رضوی ( ضامن آهو، نماز باران، شفایافتگان، پناهندگان حرم و .... ) ، امام رضا ( ع ) در فرهنگ اقوام ایرانی، خاطرات رضوی، داستانها و حکایات مرتبط با یاران و اصحاب امام رضا ( ع ) ،جلوه های مهرورزی، آیین ها و مراسم رضوی در فرهنگ ایران اسلامی، منازل سفر امام رضا ( ع ) از مدینه تا مرو، تولد، زندگی و شهادت حضرت از دیگر موضوعات است.

منتظری گفت: حدیث سلسله الذهب امام رضا ( ع )، زمامداران عباسی، کاروان های زیارتی امام رضا ( ع )، زائرین، آداب زیارت، مشتاقان امام در آن سوی مرزها، تاریخ حرم رضوی، معماری حرم و فرهنگ وقف، احادیث و روایات امام رضا ( ع )، امام رضا ( ع ) و اهل بیت از دیگر موضوعات است.



مدیرکل ارشاد استان گلستان با بیان اینکه برای ارسال فیلمنامه هیچ محدودیتی وجود ندارد، آخرین مهلت ارسال آثار را 28 شهریور 89 اعلام کرد.

وی گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی گرگان، میدان فخرالدین اسعد گرگانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، کد پستی 87565 – 49166 ارسال و یا با شماره تلفنهای : 2228161 – 2251322 – 0171 و نمابر : 2251322 – 0171 یا نشانی سایت www.ershadnews.ir تماس حاصل فرمایند.

این جشنواره از تاریخ 20 مهر ماه 89 به مدت 2 روز در گرگان برگزار می شود.