به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم ملکی پیش از ظهر یکشنبه در نشست فرهنگی اداره کل زندانهای همدان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله احیای دارالقرآنها به صورت تخصصی، سرلوحه فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در زندان‌های استان همدان است، گفت: فعالیتهای قرآنی باید در زندانها بیشتر شود.

وی با تاکید بر گسترش فعالیتهای قرآنی با تجهیز دارالقرآنها در زندان و ارائه آموزش‌های قرآنی در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت، مفاهیم و درک با بهره گیری از توان اساتید برجسته، اظهار داشت: سیمای قرآن به عنوان پایلوت باید در زندان مرکزی همدان راه اندازی شود.

مدیرکل زندانهای همدان با تاکید بر جذب و ترغیب مددجویان، پرسنل و سربازان وظیفه برای حضور پرشور در نماز جماعت و برنامه‌های دینی و مذهبی، گفت: شرایط مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌های استان مهیاست.