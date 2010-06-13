به گزارش خبرگزاری مهر از قم ، این مرجع تقلید با اشاره به برخی از بی‌اخلاقی‌ها که در سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و حرم ایشان اتفاق افتاد ، افزود: در زمانی که ما به اتحاد و همدلی و یگانگی احتیاج داریم و باید همه با رعایت تقوا و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و ارزش‌های اولیه‌ انقلاب، میراث شهیدان را که همان نظام اسلامی است پاسداری نماییم، متأسفانه بعضی از اشخاص کارهایی نسنجیده و غیر اخلاقی انجام می‌دهند که به اتحاد و یکپارچگی مردم ضرر می‌رسانند.



وی در ادامه تصریح کرد: اهانتی که به جناب حجت الاسلام آقای حاج سید حسن خمینی شد موجب تأثر و تأسف اینجانب گردید که مسئولان محترم نظام باید آن را جبران کرده و به عاملین آن تذکر دهند که همه و همه به خصوص رسانه‌ها و جراید و به ویژه صدا و سیما در این شرایط حساس باید کاری کنند که مردم به نظام اسلامی امیدوارتر از گذشته شوند و در صدد حل مشکلات کشور و مردم باشند و احترام بیت امام را بیش از گذشته رعایت نمایند.

