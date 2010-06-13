به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، این فعالان مصری روز گذشه در نظر داشتند از طریق گذرگاه رفح به نوار غزه که تحت محاصره سه ساله رژیم صهیونیستی قرار دارد، وارد شوند.

بر این اساس، فعالان مصری که شب را در نزدیک گذرگاه رفح به صبح رسانده بودند در نظر داشتند با ورود به غزه، کمکهای مادی و معنوی خود را به این منطقه برسانند، که با اقدام نیروهای امنیتی از ورود آنها به غزه جلوگیری شد.

فعالان مصری به همراه خود پارچه نوشته هایی با عنوان "محاصره را بشکنید" و "مرزها را باز کنید" در دست داشتند. این فعالان پس از روبرو شدن با ممانعت نیروهای امنیتی مصر به قاهره بازگشتند.

گذرگاه رفح تنها راه ارتباطی غزه با جهان خارج از سال 2007 به بهانه کنترل جنبش حماس بر این منطقه بسته شده است و مصر که دارای مرز مشترک با غزه است هر از گاهی تحت فشارهای شدید افکار عمومی مصر و جامعه جهانی، برای ارسال کمکهای انسانی و خروج بیماران فلسطینی برای درمان این گذرگاه را به مدت محدود بازگشایی می کند.



نوارغزه نیز از ژوئن سال 2007 و پس از روی کار آمدن دولت قانونی حماس تحت محاصره همه جانبه قرار گرفته است. این محاصره با اقدامات مصر در بستن گذرگاه رفح تشدید شده است.

وزارت بهداشت فلسطین اخیرا از کشته شدن بیش از 370 نفر در اثر تداوم محاصره نوار غزه خبر داده بود. این افراد به علت نرسیدن مواد غذایی و دارویی در نوار غزه جان می دهند.