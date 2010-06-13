سردار مجید خراسانی در حاشیه نشست ستاد پشتیبانی طرح هجرت 3 استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته 2.5 میلیون نفر از جوانان در طرح های بسیج سازندگی در کشور فعالیت کردند که امسال این رقم به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تابستان امسال پنجمین سال شروع اردوهای هجرت با حمایت 15 نهاد دولتی در بیش از 200 نوع فعالیت سازنده است.

به گفته وی، افزایش این حجم جذب جوانان به طرح های اردوهای جهادی و هجرت 3 با حمایت استانداران و شورای عالی بسیج سازندگی انجام می شود.

سردار خراسانی با اشاره به اینکه در سال گذشته دختران نیز در عرصه های بسیج سازندگی مشارکت گسترده داشته اند، گفت: 38 درصد افراد تحت پوشش سال گذشته را دختران و 62 درصد برادران تشکیل دادند .

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور تصریح کرد: با توجه به تعداد جمعیت جوان 15 تا 30 ساله کشور، هنوز جذب جوانان به مقدار معیارهای پیش بینی شده فاصله دارد .

وی ادامه داد: در چشم انداز پنج ساله بسیج سازندگی کشور با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم اقدامات انجام گرفته را به 200 میلیون نفر روز کار ارتقا دهیم.

وی اضافه کرد: در حوزه دانش آموزی 10 هزار مدسه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس با سرپرستی شش هزار معلم فنی هنرستان در تابستان امسال نوسازی و بهسازی می شود.

به گفته وی، امسال راهبرد ما هر دانشگاه معین یک منطقه محروم است که امیدواریم یک هزار اردوی جهادی داشته باشیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور یادآور شد: طرح اردوهای جهادی محلات و مساجد امسال برای اولین بار به عنوان یک طرح برجسته اجرا می شود.